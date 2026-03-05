kaufen Sie Brot und Brötchen gern beim kleinen Bäcker um die Ecke oder hat der schon lange geschlossen? Tatsache ist, dass zuletzt wieder zwei dieser Betriebe in Halle aufgegeben beziehungsweise die baldige Schließung angekündigt haben. Für die Bäckerinnung ein Alarmsignal. Dirk Skrzypczak hat zum Thema recherchiert, das Resultat lesen Sie hier.

Denny Kleindienst hat derweil Gregory da Silva getroffen, Hallensern auch als „Eiermann“ bekannt. Auf dem unteren Boulevard singend und mit seinem „Eierhut“ auf dem Kopf trifft man ihn allerdings schon eine ganze Weile nicht mehr an. Da Silva wollte nach Portugal auswandern und hatte dafür um Spenden gebeten. Warum er nun zurück in Deutschland ist, können Sie in diesem Beitrag lesen.

Außerdem berichten wir aus dem Südpark in Halle-Neustadt - und zur Abwechslung mal nicht über Probleme. Besser gesagt: Es geht um einen Problemlöser, einen Mieter, der der Vermüllung dort nicht weiter zusehen möchte und deshalb nun auf eigene Faust Ordnung macht. Inzwischen hat Thomas Dademasch Mitstreiter gefunden.

Einen sonnigen Mittwoch Ihnen

Annette Herold-Stolze