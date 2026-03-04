Weil sich dort immer mehr Abfall sammelte, wollte Thomas Dademasch aus Halle seine Kinder irgendwann nicht mehr vor dem Wohnblock im Südpark spielen lassen. Inzwischen räumt er selbst auf. Sein Engagement kommt an.

Keine Lust auf Dreck-Ecken: Warum ein Mieter im Südpark in Halle dem Müll zu Leibe rückt

Rückt dem Müll im Südpark zu Leibe: Thomas Dademasch engagiert sich freiwillig in seinem Viertel.

Halle (Saale)/MZ. - Manchmal sind sie inzwischen schon zu zwölft. Es ist auch schon vorgekommen, dass 14 Leute mit zugefasst haben. „Die meisten anderen arbeiten und haben erst nach Feierabend Zeit“, sagt Thomas Dademasch. Er dagegen ist an diesem Tag schon gegen Mittag mit Laubharke und Besen dabei, in der Mendelssohn-Bartholdy-Straße Ordnung zu machen - im Südpark in Halle-Neustadt, der immer wieder in die Negativ-Schlagzeilen gerät. Irgendwann hat es ihm gereicht und er hat einfach angefangen, Ordnung zu machen.