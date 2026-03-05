Ralf Eberling holt sich - auch mit etwas Losglück, weil drei Tipper punktgleich an der Spitze liegen - den Wochensieg.

Naumburg/tok. - Ralf Eberling aus Thalwinkel hat die erste Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 63-Jährige, der in Laucha bei der Firma Glockengold arbeitet, kam wie Rick Voigt aus Freyburg und der Weißenfelser Lars Drischmann auf zehn Punkte, hatte aber Glück beim Losen.

Resultate/Ralf Eberlings Tipps:

SC Naumburg – Blau-Weiß Brachstedt 7:1/3:1

Blau-Weiß Farnstädt – 1. FC Zeitz 5:0/2:0

FC RSK Freyburg - TSV Großkorbetha 3:3/1:1

BSC Laucha – VfB Oberröblingen 0:0/0:0

FC ZWK Nebra II – SV Mertendorf 1:1/2:6

VSG Löbitz - FSV Klosterhäseler II 4:0/0:4

ESV Herrengosserstedt – FSV Klosterhäseler 0:1/3:1

FC ZWK Nebra – SV Spora 1:1/2:2

1. FC Zeitz II – SC Naumburg II 3:0/4:1

Baumersrodaer SV – Blau-Weiß Bad Kösen 2:4/0:5

Warum Eberling in den Top Ten der Gesamtwertung noch ein zweites Mal auftaucht, erklärt der frühere Kegler so: „Ich spiele in zwei Teams, der Familien- und der Kollegengruppe. Da tippe ich jeweils unterschiedlich, und deshalb habe ich mich mit zwei Accounts bei kicktipp.de angemeldet.“ Der Gewinner der Einzelwertung erhält am Saisonende eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Stand der Gesamtwertung:

1. Lars Drischmann (Weißenfels) 10

1. Rick Voigt (Freyburg) 10

1. Ralf Eberling (Thalwinkel) 10

4. Steve Müller (Klosterhäseler) 9

4. Stefanie Hünniger (Naumburg) 9

4. Christoph Beltz (Weißenfels) 9

4. Jörg Stengler (Bad Kösen) 9

4. Ute Romahn (Naumburg) 9

4. Thomas Stichling (Burgscheidungen) 9

4. René Bergmann (Leipzig) 9

4. Hans-Jürgen Beyer (Eulau) 9

4. Holger Behrens (Bad Kösen) 9

4. Steffen Premper (Karsdorf) 9

4. Ralf Eberling (Thalwinkel) 9

4. Fabienne Richter (Hassenhausen) 9

4. Heiko Richter (Hassenhausen) 9

4. Jörg Baehr (Naumburg) 9

4. René Scholz (Naumburg) 9

Das beste Team der ersten Runde war „lillifee“ – das ist Familie Richter aus Hassenhausen – mit 8,67 Punkten im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.