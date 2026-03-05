Bis 2007 hielt ein Regionalexpress auf der Strecke Dessau – Berlin in Meinsdorf. Nun machen sich drei Bürgermeister dafür stark, dass der Zug wieder häufiger hält. Technisch wäre das möglich, sagt die Nasa. Trotzdem ist sie nicht restlos überzeugt.

Meinsdorfer wollen Direktverbindung nach Berlin - Warum zwei Minuten Verzögerung zum Problem werden könnten

Güterzüge und der Regionalexpress 7 fahren hier nur durch: Der Haltepunkt Meinsdorf. Nun gibt es einen Vorstoß für eine Verbindung nach Berlin.

Meinsdorf/MZ. - Rund drei Millionen Euro hat der Umbau des Haltepunkts Meinsdorf gekostet. Ganz geräuschlos ging der Bahnhof dann im August 2022 aber nicht an den Start: Die Meinsdorfer monierten fehlende Aufzüge und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie Autos. Inzwischen, so scheint es, haben die Meinsdorfer und die Bewohner des Nordteils von Roßlau, die die Station ebenfalls nutzen, ihren Frieden mit dem Bahnhof geschlossen. Jedenfalls fast. Ein großer Wunsch besteht noch: Eine direkte Zugverbindung nach Berlin.