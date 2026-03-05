Jahrelang arbeitete Astrid Heidenreich im Bankbüro. Dann zog sie einen radikalen Schlussstrich, kaufte ihre ersten Alpakas und baute sich ein neues Leben auf. Sie erklärt, wieso es so weit kam und warum die Wahl auf Alpakas fiel.

Vom Bankjob zum Alpakahof in Lieskau: Wie eine Frau im Saalekreis ihr Leben komplett umkrempelte

Astrid Heidenreich kümmert sich um 26 Alpakas und ein Lama in Lieskau im Saalekreis.

Lieskau/MZ. - Wenn Astrid Heidenreich über ihre Tiere spricht, schaut sie selten auf ihr Gegenüber. Meist wandert ihr Blick über die Koppel. Dorthin, wo Florentine gerade eine Artgenossin vom Futterplatz verscheucht oder wo das Jungtier Salza wieder einmal versucht, einen Futternapf durch die Gegend zu ziehen. „Man muss jeden Tag genau hinschauen“, sagt sie.