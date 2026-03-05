Nach dem angekündigten Rücktritt von Ines Seidler hat Union Halle-Neustadt in Pether Krautmeyer einen neuen Trainer gefunden. Nach welchen Maßgaben der Schwede gewählt wurde.

Neuer Trainer hat internationale Titel gewonnen: Das soll Krautmeyer den Wildcats bringen

Halle/MZ/TG. - Auf der Suche nach einem neuen Trainer gab es drei Säulen, auf die Felix Gühlcke gebaut hat. „Menschlich muss es passen, fachlich natürlich, aber er soll auch die Jugend im Blick haben, da bei uns gute Jahrgänge nachkommen“, sagt der Sportchef von Handball-Bundesligist Union Halle-Neustadt.