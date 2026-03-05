weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Teure Kraftstoffe an den Tankstellen: Gestiegene Spritpreise im Burgenlandkreis: Wie der ADAC die Mineralölkonzerne anzählt

Im Burgenlandkreis und anderswo müssen Autofahrer nun viel mehr für Kraftstoffe bezahlen. Warum Autofahrer- und Tankstellenpächterlobby die Preiserhöhungen für nicht gerechtfertigt halten.

Von Michael Tempel Aktualisiert: 05.03.2026, 11:29
Sprit ist an den Tankstellen seit Beginn des Irankriegs deutlich teurer geworden. Sind die hohen Preise aber überhaupt nachvollziehbar und mit dem Krieg zu begründen? (Symbolfoto)?
Sprit ist an den Tankstellen seit Beginn des Irankriegs deutlich teurer geworden. Sind die hohen Preise aber überhaupt nachvollziehbar und mit dem Krieg zu begründen? (Symbolfoto)? Foto: Herrmann

Weißenfels/MZ - Angesichts massiv gestiegener Kraftstoffpreise im Burgenlandkreis und in Deutschland geraten die Mineralöl- und Tankstellenkonzerne zunehmend in Kritik von Autofahrer- und Tankstellenpächterlobby. Was die Verbände sagen, lesen Sie hier.