Teure Kraftstoffe an den Tankstellen Gestiegene Spritpreise im Burgenlandkreis: Wie der ADAC die Mineralölkonzerne anzählt
Im Burgenlandkreis und anderswo müssen Autofahrer nun viel mehr für Kraftstoffe bezahlen. Warum Autofahrer- und Tankstellenpächterlobby die Preiserhöhungen für nicht gerechtfertigt halten.
Aktualisiert: 05.03.2026, 11:29
Weißenfels/MZ - Angesichts massiv gestiegener Kraftstoffpreise im Burgenlandkreis und in Deutschland geraten die Mineralöl- und Tankstellenkonzerne zunehmend in Kritik von Autofahrer- und Tankstellenpächterlobby. Was die Verbände sagen, lesen Sie hier.