Sie wollen nicht in den Krieg ziehen. Und sie fürchten, dass es bald eine richtige Wehrpflicht geben könnte. Deshalb gingen Jugendliche in Halle nun auf die Straße.

Rund 50 meist junge Menschen demonstrierten in Halle gegen eine mögliche Wehrpflicht.

Halle (Saale)/MZ. - „Wehr dich gegen die Wehrpflicht“, steht auf dem großen Banner. Um die Hundert größtenteils junge und jugendliche Teilnehmer hat die Demonstration an diesem Donnerstagvormittag auf dem Markt in Halle. Viele der teilnehmenden Schüler haben dafür die Schule sausen lassen, um stattdessen „für unsere Zukunft“ und „gegen Krieg und Aufrüstung“ auf die Straße zu gehen.