Spontanes Konzert in der Nicolaikirche Paul Potts singt wieder in Coswig - Warum der Startenor das selbst vorschlägt
Der britische Startenor Paul Potts hat nach den ihn selbst sehr begeisternden Konzerten in der Nicolaikirche spontan angeboten, wieder in Coswig aufzutreten. Warum er sich hier engagiert.
Aktualisiert: 05.03.2026, 11:31
Coswig/MZ. - Der britische Startenor Paul Potts hat spontan angeboten, erneut in der evangelischen Kirche St. Nicolai in Coswig zu Gunsten des Mukoviszidose-Selbsthilfevereins aufzutreten. Das Konzert ist für Donnerstag, 26. März, anberaumt, informiert der Vereinsvorsitzende Daniel Kemp.