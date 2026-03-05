Spontanes Konzert in der Nicolaikirche Paul Potts singt wieder in Coswig - Warum der Startenor das selbst vorschlägt

Der britische Startenor Paul Potts hat nach den ihn selbst sehr begeisternden Konzerten in der Nicolaikirche spontan angeboten, wieder in Coswig aufzutreten. Warum er sich hier engagiert.