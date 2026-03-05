Ende des Jahres hatte der Dessauer Junkerspark mit Deichmann, Kik und einem Blumengeschäft wichtige Mieter verloren. Nun gibt es gute Nachrichten.

Nach Schließung der „Tedi“-Filiale Anfang Januar - Junkerspark in Dessau kann Leerstand verringern

Dessau/MZ. - Der Tedi-Markt im Dessauer Junkerspark hat am Mittwoch, 4. März, seine Neueröffnung gefeiert. Am 6. Januar war das Geschäft geschlossen worden – nun, zwei Monate später, präsentiert sich die Filiale auf 800 Quadratmetern. Vormals war sie 500 Quadratmeter groß, sagte eine Tedi-Sprecherin auf MZ-Nachfrage.