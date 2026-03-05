weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Wiedereröffnung am Mittwoch: Nach Schließung der „Tedi“-Filiale Anfang Januar - Junkerspark in Dessau kann Leerstand verringern

Wiedereröffnung am Mittwoch Nach Schließung der „Tedi“-Filiale Anfang Januar - Junkerspark in Dessau kann Leerstand verringern

Ende des Jahres hatte der Dessauer Junkerspark mit Deichmann, Kik und einem Blumengeschäft wichtige Mieter verloren. Nun gibt es gute Nachrichten.

Von Heidi Thiemann 05.03.2026, 09:44
„Tedi“ im Junkerspark hat wieder geöffnet.
„Tedi“ im Junkerspark hat wieder geöffnet. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Der Tedi-Markt im Dessauer Junkerspark hat am Mittwoch, 4. März, seine Neueröffnung gefeiert. Am 6. Januar war das Geschäft geschlossen worden – nun, zwei Monate später, präsentiert sich die Filiale auf 800 Quadratmetern. Vormals war sie 500 Quadratmeter groß, sagte eine Tedi-Sprecherin auf MZ-Nachfrage.