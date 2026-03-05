Konzert am Samstag „Frauen-Tanz-Tag“: Sängerin Sabine Hennig und ihre Rich Kids spielen in Palette in Halle

Mit Konzert und anschließender Party soll in der Tanzbar Palette in Halle am Samstag in den Frauentag hineingefeiert werden. Zu dem Thementag hat die Sängerin der Band des Abends eine klare Meinung.