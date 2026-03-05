Bau des Weißenfelser Stadtbads Ist Chef vom Weißenfelser Sportbetrieb freigestellt worden?
Mitten in der Vorbereitung für den millionenschweren Neubau des Stadtbads in Weißenfels hat es offenbar einen wichtigen Führungswechsel gegeben.
05.03.2026, 07:47
Weißenfels - Der mit dem Bau des neuen Stadtbads betraute Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels kommt nicht zur Ruhe. Im November hat der Landesrechnungshof dem Eigenbetrieb, welcher die Sportstätten der Saalestadt verwaltet, in einem Prüfbericht Verfehlungen und Versäumnisse rundum die gescheiterte Sanierung des Hallenbades in Weißenfels attestiert, die zu einem Millionenschaden führten.