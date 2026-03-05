Mitten in der Vorbereitung für den millionenschweren Neubau des Stadtbads in Weißenfels hat es offenbar einen wichtigen Führungswechsel gegeben.

Arbeiten Martin Pake (CDU, links) und Sportbetriebsleiter Serge Musengeshi weiter zusammen oder ist letzterer freigestellt worden? Das lässt das Rathaus offen. Das Foto zeigt beide bei der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung anlässlich der Special Olympics.

Weißenfels - Der mit dem Bau des neuen Stadtbads betraute Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels kommt nicht zur Ruhe. Im November hat der Landesrechnungshof dem Eigenbetrieb, welcher die Sportstätten der Saalestadt verwaltet, in einem Prüfbericht Verfehlungen und Versäumnisse rundum die gescheiterte Sanierung des Hallenbades in Weißenfels attestiert, die zu einem Millionenschaden führten.