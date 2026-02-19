Einige Bäcker informieren über ihr Sortiment nach dem Karneval. Was sich nun bei den Pfannkuchen tut.

Wo es im Jessener Land Pfannkuchen während der Fastenzeit gibt

Jessen/Annaburg/MZ. - Mit dem Aschermittwoch endet das närrische Treiben und offiziell beginnt die Fastenzeit. Manch einer macht dann einen großen Bogen um Süßkram und Leckereien. Wie blicken Bäcker im Jessener Land auf die Fastenzeit und wie geht es jetzt mit den Pfannkuchen weiter?