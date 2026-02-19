Zeitz/MZ/ANK. - Skulpturen in und um Zeitz und besondere Orte, nicht nur in der Stadt, lassen sich jetzt mit Hilfe des Mobiltelefons und der App SmartGuide erkunden. SmartGuide ist eine digitale Reiseführer-App, die Städte und Sehenswürdigkeiten per Audioführer und interaktiver Karte erklärt.

Die Stadt Zeitz hat in dieser speziellen Smartphoneanwendung ihr Angebot erweitert, und zwar um den Skulpturengang und die Tour Perfect SpotZ. Auf dem insgesamt 19 Kilometer langen Skulpturengang könne man nicht nur Natur, Stadt und Sehenswürdigkeiten der Stadt Zeitz erleben, sondern erfahre an 22 Stationen auch mehr über Kunst, Kultur und Geschichte der einzelnen Skulpturen, so die Stadtverwaltung. „Auf der rund zehn Kilometer langen PerfectSpotZ-Tour kann man sich hingegen treiben lassen, an besonderen Orten verweilen und vielleicht den ein oder anderen perfekten Spot für sich oder das perfekte Erinnerungsfoto entdecken“, heißt es weiter. Während der Skulpturengang in Zeitz beginnt und in Kayna endet, beginnt die andere Tour in Würchwitz und endet in Zeitz.

Wie sich Zeitzer oder Gäste der Stadt die Touren aber gestalten und ob sie laufen, mit dem Fahrrad oder gar mit dem Auto fahren, bleibt ihnen überlassen. Insgesamt sind in der SmartGuide-App für die Stadt Zeitz acht Touren zu finden. „Toll ist, dass Nutzende die ausgewählte Tour vollkommen individuell gestalten können. Wer zwischendurch eine Pause machen will, etwas essen gehen, eine Shoppingtour einschieben, eine Station überspringen oder die Tour an einem anderen Tag fortführen will, kann dies ohne Probleme tun“, wird Maria Fischer in der Mitteilung zitiert. Fischer ist Leiterin des Sachgebiets Kultur und Tourismus, die alle Touren, egal ob digital oder analog, zusammen mit ihrem Team entwickelt, ausarbeitet und letztendlich nach eigener Erprobung auf den Markt bringe.

Die AppSmartGuide ist sowohl im Apple Store als auch im Google Play Store erhältlich.