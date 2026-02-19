Medizinische Versorgung in Sachsen-Anhalt Paul-Gerhardt-Stift Wittenberg: Notaufnahme wird für die Zukunft ausgebaut
Mehr Platz, getrennte Bereiche für infektiöse und nicht‑infektiöse Patienten und ein Zukunftsplan: Mit einem Millionenbetrag soll im Evangelischen Krankenhaus in Wittenberg die Notaufnahme umgestaltet werden. Warum das notwendig ist und was sich ändern wird.
19.02.2026, 17:40
Wittenberg/MZ. - Etwa sieben mal sechs Meter groß war der Wartebereich, der zu Corona-Zeiten für jene errichtet worden war, die in die Rettungsstelle oder zur stationären Aufnahme im Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg wollten. Der Container stand hinter dem evangelischen Krankenhaus. Jetzt soll die Rettungsstelle erweitert und zu einer pandemieresilienten Rettungsstelle umgebaut werden. Das Vorhaben kostet Millionen.