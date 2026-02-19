weather wolkig
Vor über fünf Jahren übernahm der SRH-Konzern die insolventen Kliniken in Naumburg und Zeitz. Wie sich beide Krankenhäuser seitdem entwickelt haben und welche Rieseninvestition ansteht.

Von Harald Boltze Aktualisiert: 19.02.2026, 17:19
Geschäftsführerin Angret Neubauer (r.) zeigt dem SRH-Vorstandsvorsitzenden Christof Hettich (l.) eines der modernen Patientenzimmer im Neubau des Naumburger Krankenhauses.
Geschäftsführerin Angret Neubauer (r.) zeigt dem SRH-Vorstandsvorsitzenden Christof Hettich (l.) eines der modernen Patientenzimmer im Neubau des Naumburger Krankenhauses. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Wenn ein Vorstandsvorsitzender eine Sparte seines Konzerns als „stark und robust“ und sogar als „Erfolgsgeschichte“ beschreibt, klingt dies irgendwie erwartbar und selbstverständlich. Wenn aber Christof Hettich, Chef der Heidelberger SRH-Holding, so über seine beiden Krankenhäuser in Naumburg und Zeitz spricht, kann man schon aufhorchen.