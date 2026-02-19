In Köthen ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Bus gekommen.

Köthen/MZ. - In Köthen ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer Busfahrerin und einem Fahrgast gekommen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mitgeteilt.

Der Vorfall hat sich schon in der vergangenen Woche zugetragen. Nach Angaben der Polizei wollte eine 36-jährige Frau am Donnerstag, 12. Februar, gegen 12.50 Uhr an einer Haltestelle in der Sebastian-Bach-Straße in den Bus einsteigen, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit der 56-jährigen Busfahrerin kam. Hintergrund waren „unterschiedliche Meinungen über den Umgang mit Wechselgeld“, so die Polizei. In der weiteren Folge soll es dann auch noch zum gegenseitigen Austausch von Tätlichkeiten gekommen sein.

Die Polizei wurde gerufen. Äußerlich sichtbare Verletzungen trugen die beiden Frauen nicht davon. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung werden aber Zeugen gesucht.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/4260 bzw. per Mail [email protected] entgegen.