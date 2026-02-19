Der hallesche Schoko-Hersteller verkauft immer mehr Pralinen in den USA. Aufgrund sinkender Kakaopreise will Firmenchef Darren Ehlert jetzt auch die Preise senken.

Halloren will Preise senken - Hallesche Firma expandiert auch in den USA

Halloren und zwei Schwesterfirmen haben 2025 insgesamt 170 Seecontainer voll mit Schokolade in die USA geliefert.

Halle (Saale)/MZ. - Halloren-Chef Darren Ehlert befindet sich aktuell in den USA. Er will in den Winterurlaub, ist allerdings auch geschäftlich unterwegs. Denn die Vereinigten Staaten entwickeln sich zu einem immer größeren Absatzmarkt für die hallesche Schokoladen-Firma Halloren.