Schokolade wird billiger Halloren will Preise senken - Hallesche Firma expandiert auch in den USA
Der hallesche Schoko-Hersteller verkauft immer mehr Pralinen in den USA. Aufgrund sinkender Kakaopreise will Firmenchef Darren Ehlert jetzt auch die Preise senken.
Aktualisiert: 19.02.2026, 17:35
Halle (Saale)/MZ. - Halloren-Chef Darren Ehlert befindet sich aktuell in den USA. Er will in den Winterurlaub, ist allerdings auch geschäftlich unterwegs. Denn die Vereinigten Staaten entwickeln sich zu einem immer größeren Absatzmarkt für die hallesche Schokoladen-Firma Halloren.