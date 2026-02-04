Eil
Prinzenpaar in Plötzkau Endlich Prinz: Für Michel Nuhahn geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung
Zusammen mit seiner Lieblichkeit Christin regiert er in der Jubiläumssession die Plötzkauer Narren.
04.02.2026, 12:16
Plötzkau/MZ. - Genau so hatte sich Michel Nuhahn seinen ersten Auftritt als Karnevalsprinz vorgestellt. „Es hat alles geklappt. Der Saal war voll und die Leute waren vom Programm überrascht“, sagt Nuhahn euphorisch, für den mit seiner Rolle als Michel I. ein Traum in Erfüllung geht. „Ich wollte schon immer mal Prinz sein“, sagt der Plötzkauer nach der ersten Prunksitzung des Karnevalsvereins Grün-Gelb am vergangenen Samstag.