Zusammen mit seiner Lieblichkeit Christin regiert er in der Jubiläumssession die Plötzkauer Narren.

Endlich Prinz: Für Michel Nuhahn geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung

Prinz Michel I. und seine Lieblichkeit Christin I. sind das Prinzenpaar der 70. Session.

Plötzkau/MZ. - Genau so hatte sich Michel Nuhahn seinen ersten Auftritt als Karnevalsprinz vorgestellt. „Es hat alles geklappt. Der Saal war voll und die Leute waren vom Programm überrascht“, sagt Nuhahn euphorisch, für den mit seiner Rolle als Michel I. ein Traum in Erfüllung geht. „Ich wollte schon immer mal Prinz sein“, sagt der Plötzkauer nach der ersten Prunksitzung des Karnevalsvereins Grün-Gelb am vergangenen Samstag.