Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in den Stadtteilen Silberhöhe und Neustadt in Halle hat die Polizei umfangreiche Drogenfunde gemacht. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Drogenrazzien in Silberhöhe und Neustadt: Polizei findet Kokain und MDMA

Am Dienstag ist es in den Hallenser Stadtteilen Silberhöhe und Neustadt zu zwei Wohnungsdurchsuchungen gekommen. Die Polizei stellte dabei mehrere Drogen sicher.

Halle (Saale). - Am Dienstag hat die Polizei in Halle in den Stadtteilen Silberhöhe und Neustadt zwei Wohnungen durchsucht. Wie sie mitteilte, ging es bei den Durchsuchungen um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ein Kilogramm Koks und 600 Gramm MDMA bei Durchsuchung in Neustadt gefunden

Unter anderem durchsuchten die Polizisten laut den Angaben gegen 10.30 Uhr eine Wohnung in Halle-Neustadt und nahmen dabei einen 32-jährigen Tatverdächtigen fest.

Bei den Durchsuchungen wurden die Polizisten fündig. Foto: Polizei Halle

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten unter anderem rund ein Kilogramm Kokain, knapp 600 Gramm MDMA, zwei Messer, Mobiltelefone, Utensilien für den Betäubungsmittelhandel sowie Bargeld.

Der Mann habe die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht und sei am Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Halle vorgeführt worden, so die Polizei weiter. Dieser habe anschließend Untersuchungshaft angeordnet, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt in Halle kam.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln sowie Cannabis in nicht geringer Menge aus dem Ausland ermittelt.

Polizei beschlagnahmt Beweismittel und Bargeld in der Silberhöhe

Laut den Angaben durchsuchten die Beamten zudem gegen 11.30 Uhr in Halle-Silberhöhe mit einem Durchsuchungsbeschluss eine Wohnung. Dabei seien Beweismittel sowie Bargeld gefunden und beschlagnahmt worden, so die Polizei.

Der 48-jährige Tatverdächtige habe sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung befunden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt.