  4. Angst vor Hochwasser in Zeitz: Stehen die Zeichen auf Hochwasser? Was das Landesamt aktuell für die Weiße Elster in Zeitz vorhersagt

Angst vor Hochwasser in Zeitz Stehen die Zeichen auf Hochwasser? Was das Landesamt aktuell für die Weiße Elster in Zeitz vorhersagt

Schneeschmelze bedeutet nicht automatisch hohe Pegelstände. Wie es an der Weißen Elster aussieht.

Von Angelika Andräs 04.02.2026, 13:46
Hochwasser wegen der nahenden Schneeschmelze? Noch zeigt die Weiße Elster keinen hohen Wasserstand.
Zeitz/MZ. - Wie wirken sich die aktuellen Schneemengen auf die Flüsse aus, vor allem in der Weißen Elster in Zeitz? Siese Frage stellen viele Bürger vor allem in Hinblick auf den 13 Jahre nach dem schlimmen Hochwasserimmer noch fehlenden Hochwasserschutz in der Stadt.