Leere Kassen sind eine Herausforderung, der sich Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier stellen muss. Was dennoch 2025 erreicht werden konnte und was für 2026 geplant ist.

Seeland/MZ - 2026 ist inzwischen schon wieder einige Tage alt. Trotzdem bleibt noch Zeit, auf das vergangene Jahr zurück- und auf die kommenden Monate vorauszublicken. Vor welchen Herausforderungen hat die Stadt Seeland 2025 gestanden? Welche Projekte möchte sie in diesem Jahr stemmen? Und was wünscht sich Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) für seine Stadt? Das Jahresinterview führte Regine Lotzmann.