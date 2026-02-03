Zootiere, die Eis, Schnee und Kälte mögen, kommen gerade voll auf ihre Kosten. So auch im Zoo in Magdeburg, wo die Schneeleoparden draußen toben.

Magdeburg. - Dauerfrost und Schnee sorgen für Ausgelassenheit bei den Schneeleoparden und anderen winterliebenden Tieren im Magdeburger Zoo.

"Bei diesen Bedingungen wird viel draußen getobt und gespielt. Die Tiere sind sehr agil im Moment", sagte Zoosprecherin Regina Jembere. Besucherinnen und Besucher könnten gerade jetzt Tiger, Schneeleopard & Co. in den Außenanlagen herumtollen sehen.

"Sibirische Lagerfeuer" im Zoo Magdeburg: Einblicke hinter die Kulissen

Vor allem Tigerin Sheera, die mal Stormi hieß, halte sich mit ihren im Mai 2025 geborenen Jungtieren viel an der frischen Luft auf. Beim Nachwuchs handelt sich um zwei Katzen und zwei Kater, wie es hieß.

Für besondere Einblicke sorgt laut Jembere am Sonntag das "Sibirische Lagerfeuer". Bei dieser Veranstaltung sei es nicht nur möglich, sonst nicht einsehbare Bereiche in Augenschein zu nehmen, sondern auch beim öffentlichen Füttern der Sibirischen Tiger und Schneeleoparden dabei zu sein.