Ticket winkt als Dankeschön Rugby-Länderspiel in Paul-Greifzu-Stadion auf der Kippe? Stadt sucht Helfer zum Schneeschippen
Am Sonnabend, 14. Februarm soll die Rugby-EM-Partie zwischen Deutschland und Portugal im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion stattfinden. Doch dort liegen noch zwölf Zentimeter Schnee. Nun sollen Freiwillige mit Schneeschippen helfen.
Aktualisiert: 04.02.2026, 11:07
Dessau/MZ. - Hart im Nehmen sind die Rugby-Spieler, die am 14. Februar im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion bei der Europameisterschaftspartie Deutschland gegen Portugal aufeinandertreffen – keine Frage. Beim Kampf um den Ball wird geschubst, getackelt, gezogen und gerauft. Aber gegen eines sind auch die härtesten Sportler machtlos: das Wetter.