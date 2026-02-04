Am Sonnabend, 14. Februarm soll die Rugby-EM-Partie zwischen Deutschland und Portugal im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion stattfinden. Doch dort liegen noch zwölf Zentimeter Schnee. Nun sollen Freiwillige mit Schneeschippen helfen.

Rugby-Länderspiel in Paul-Greifzu-Stadion auf der Kippe? Stadt sucht Helfer zum Schneeschippen

Mit gutem Beispiel voran gehen unter anderem Oberbürgermeister Robert Reck (3.v.r.) und Ralph Hirsch von Anhalt Sport (2.v.r.).

Dessau/MZ. - Hart im Nehmen sind die Rugby-Spieler, die am 14. Februar im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion bei der Europameisterschaftspartie Deutschland gegen Portugal aufeinandertreffen – keine Frage. Beim Kampf um den Ball wird geschubst, getackelt, gezogen und gerauft. Aber gegen eines sind auch die härtesten Sportler machtlos: das Wetter.