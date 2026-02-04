weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ticket winkt als Dankeschön: Rugby-Länderspiel in Paul-Greifzu-Stadion auf der Kippe? Stadt sucht Helfer zum Schneeschippen

Am Sonnabend, 14. Februarm soll die Rugby-EM-Partie zwischen Deutschland und Portugal im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion stattfinden. Doch dort liegen noch zwölf Zentimeter Schnee. Nun sollen Freiwillige mit Schneeschippen helfen.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 04.02.2026, 11:07
Mit gutem Beispiel voran gehen unter anderem Oberbürgermeister Robert Reck (3.v.r.) und Ralph Hirsch von Anhalt Sport (2.v.r.).
Mit gutem Beispiel voran gehen unter anderem Oberbürgermeister Robert Reck (3.v.r.) und Ralph Hirsch von Anhalt Sport (2.v.r.). Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Hart im Nehmen sind die Rugby-Spieler, die am 14. Februar im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion bei der Europameisterschaftspartie Deutschland gegen Portugal aufeinandertreffen – keine Frage. Beim Kampf um den Ball wird geschubst, getackelt, gezogen und gerauft. Aber gegen eines sind auch die härtesten Sportler machtlos: das Wetter.