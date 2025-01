Bis zum Baubeginn auf dem neuen Kinderdorf-Grundstück in der Clara-Zetkin-Straße wird noch einige Zeit vergehen. Aber in der Freizeit kann das Areal schon mal genutzt werden, zum Beispiel für eine Schneeballschlacht. Auf dem Foto: Hausleiterin Juliane Kipping (2.v.r.) mit Fynn, Pia und Eva (von links).

Zeitz/MZ. - Von acht auf 16: Der Verein Zeitzer Kinderdorf möchte in Zukunft doppelt so vielen Kindern und Jugendlichen wie jetzt die Möglichkeit bieten, in einer Großfamilie zu leben. Dazu plant der Verein den Neubau eines Kinderdorfhauses in der Elsterstadt. Es soll sich in Steinwurfnähe des jetzigen Kinderdorfhauses in der Clara-Zetkin-Straße befinden, und zwar genau im Dreieck zwischen Clara-Zetkin- und Karl-Marx-Straße.