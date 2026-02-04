Von eisigem Wind bis zu warmen Rückzugsorten: Die Tiere im Wittenberger Tierpark reagieren ganz unterschiedlich auf die Winterkälte. Wie die Pfleger helfen – und welche überraschenden Besucher der Schnee verrät.

Wenn der Winter zuschlägt: So kommen Tiere im Tierpark Wittenberg durch die Kälte

Die Kattas im Tierpark Wittenberg haben es gerne warm. Im Winter ist ihr Gehege deshalb beheizt.

Wittenberg/MZ. - Ein eisiger Wind fegt durch die Anlagen des Wittenberger Tierparks. Auf den Wegen sind kaum Besucher unterwegs – nur eine kleine Kindergruppe drückt sich neugierig die Nasen an die Scheiben des Affenhauses. Viele Tiere ziehen sich bei den winterlichen Temperaturen in ihre Innenräume zurück, entsprechend leer bleiben einige Außengehege.