Von einer Zusammenlegung Tierpark und Stadtwald-Zentrum ist auf der Sparliste der Stadt die Rede. Was dahinter steckt und was die Betreiber der Einrichtungen von den Plänen halten.

Wittenberg/MZ. - Auf der Liste der geplanten Sparmaßnahmen für den Wittenberger Haushalt findet sich eine Zeile, die aufhorchen lässt: „Zusammenlegung Tierpark und Stadtwald“, ist dort in aller Kürze zu lesen. Beides sind traditionsreiche Ausflugsziele für die Wittenberger. Den Tierpark in der Pfaffengasse gibt es seit den späten 1920er Jahren. Das heutige Nabu-Zentrum entstand aus einem einstigen Wildgehege, in dem Jäger die Tierwelt präsentierten. Stehen die Standorte auf der Kippe? Und wie stehen die Betreiber dazu?