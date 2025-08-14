Ein Preußlitzer wurde mit 57 Schiedsrichter und leitete schon mehr als 400 Spiele, in Barby angeln Experten für die Wissenschaft, Staßfurt nimmt sich bei Problem-Immobilien ein Beispiel an Halle: Im Ticker von Donnerstag, 14. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 13. August 2025.

7.47 Uhr: Sein Dorf- und Schützenfest feiert Friedrichsaue am kommenden Sonnabend. An der Ausgestaltung sind sämtliche Vereine des Seeland-Ortes beteiligt. Dementsprechend bunt ist das Programm.

So startet die Feierlichkeit 14 Uhr mit einem großen Schützenumzug. Der Kaffeeklatsch ab 15 Uhr bietet Flohmarkt und Unterhaltung. Die wird von den Nachwuchsfunken des FKK und den neu gegründeten Friedrichsauer Sangesfreunden gestaltet.

Es gibt Hüpfburg und Kinderschminken und ab 16 Uhr werden die Dorfmeisterschaften im Gummistiefelziel- und Strohsackweitwurf ausgetragen. 18 Uhr startet der Tanz in die laue Sommernacht.

Sonneborn kommt zum Kabarettfestival

6.58 Uhr: Martin Sonneborn beim Festival: Im Rahmen des 35. bundesweiten Kabarettfestivals kommt der Satiriker und EU-Parlamentsmitglied ins Ascherslebener Bestehornhaus. Am Sonnabend, 8. November, präsentiert er ab 19 Uhr sein Programm „Krawall und Satire“.

Laut Ankündigung erwartet Besucher ein ganz unaufgeregtes Multimediaspektakel mit lustigen Filmen und brutaler politischer Agitation zugunsten der PARTEI, die in Deutschland immer noch unbemerkt nach der Macht greift.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, unter der Nummer 03473/84 09 44 0 oder per Mail an [email protected].

Sein Herz schlägt für den TSV

6.25 Uhr: Das Herz von Lutz Schmidt schlägt für Preußlitz und den TSV: Anlässlich des 100. Geburtstags seines Heimatvereins TSV Preußlitz erhielt er die Goldene Ehrennadel des FSA.

Lutz Schmidt wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie lange Schmidt Mitglied ist und weshalb er mit 57 Jahren Referee wurde, erzählen wir Ihnen hier.

Angeln in Barby für die Wissenschaft

6.12 Uhr: Mitarbeiter der Umweltprobenbank Trier machen in Barby Station, um Brassen zu fangen, die für Forschungszwecke seziert werden.

Gleb Stalsky und Diana Teubner entnehmen am Seziertisch im mobilen Labor Muskulatur, Leber und Filet der Brassen. (Fotos: Thomas Linßner)

Was genau sie dabei herausfinden wollen, erklären wir Ihnen hier.

Staßfurt bedient sich bei einer Idee in Halle

5.57 Uhr: Liebesgrüße nach Halle: Wenn es um Problemimmobilien liefert Staßfurts Stadtplanung eine Reminiszenz an die Internationale Bauausstellung 2010 – und erinnert im Ortschaftsrat an das Hallenser Projekt „Unter Nachbarn“.

Geisterhäuser in Staßfurt! Mit dem Problemimmobilienkataster im Gepäck ziehen Anke Michaelis-Knakowski, Leiterin der Planungs-, Umwelt- und Liegenschaftsbehörde, und Stadtplanerin Petra Albrecht derzeit durch die Ortschaftsratssitzungen. Man nimmt sich ein Beispiel an Halle. (Foto: Tobias Winkler)

Das Schlagwort: Problemimmobilienkataster (PIKS) – beziehungsweise Altbaumobilisierung. Um was es genau geht, wurde gerade in den ersten Ortschaftsräten vorgestellt .