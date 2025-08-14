In Freckleben müssen am neuen Feuerwehrgerätehaus nur noch einige Restarbeiten abgeschlossen werden. Warum es aber noch keinen konkreten Übergabetermin gibt.

Neues Feuerwehrgerätehaus in Freckleben steht kurz vor der Fertigstellung

Freckleben/MZ/dan - Das neue Feuerwehrgerätehaus in Freckleben steht kurz vor der Fertigstellung. „Es steht schon in voller Pracht. Der Innenausbau ist durch, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Die Fertigstellung ist in den nächsten zwei oder drei Wochen“, sagt Ortsbürgermeister Frank Hänsgen am Rande des ersten Spatenstichs für die Kreisstraßenerneuerung.