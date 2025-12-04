weather wolkig
  4. Anschlag auf Synagoge Halle angedroht: Polizei überwacht Mann dauerhaft

Anschlagspläne auf Synagoge Bald ein Jahr Dauerüberwachung der Polizei in Halle: Weshalb ein 19-Jähriger nicht aus den Augen gelassen wird

Warum ein 19-Jähriger aus Halle seit fast einem Jahr rund um die Uhr von Beamten überwacht wird und täglich zur Meldung im Polizeirevier verpflichtet ist.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 04.12.2025, 14:36
Rund um die Uhr wird er 19-jährige in Halle von Polizeibeamten auf Schritt und Tritt verfolgt und beobachtet. Zudem muss er sich täglich im Polizeirevier melden. 
Halle (Saale)/MZ. - Die außergewöhnlich strengen Maßnahmen gegen einen 19-jährigen Mann in Halle-Trotha dauern auch rund ein Jahr nach seiner Festnahme weiterhin an. Der junge Mann steht im Verdacht, einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf die Synagoge in Halle vorbereitet zu haben.