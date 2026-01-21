In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra hagelte es viel Kritik, als der geplante Anstieg der Elternbeiträge bekannt wurde. Nun wird es eine interne Beratung geben. Wie es für die interessierte Öffentlichkeit weitergeht.

Anstieg um 30 Euro oder mehr für Kita-Betreuung in Mansfelder Grund-Helbra? Warum Ausschuss nun hinter verschlossenen Türen tagt

Viele Eltern verfolgten zum Ende des vergangenen Jahres die Debatte zu den Kita-Beiträgen im Gemeinderat der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.

Helbra/MZ. - Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung war das Aufreger-Thema zum Jahresende in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra schlechthin. Es gab Proteste. Die Entscheidung wurde in dieses Jahr vertagt. Nun kommt die Problematik wieder auf die Tagesordnung.