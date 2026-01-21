Beiträge für Kita-Betreuung Anstieg um 30 Euro oder mehr für Kita-Betreuung in Mansfelder Grund-Helbra? Warum Ausschuss nun hinter verschlossenen Türen tagt
In der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra hagelte es viel Kritik, als der geplante Anstieg der Elternbeiträge bekannt wurde. Nun wird es eine interne Beratung geben. Wie es für die interessierte Öffentlichkeit weitergeht.
21.01.2026, 15:00
Helbra/MZ. - Die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung war das Aufreger-Thema zum Jahresende in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra schlechthin. Es gab Proteste. Die Entscheidung wurde in dieses Jahr vertagt. Nun kommt die Problematik wieder auf die Tagesordnung.