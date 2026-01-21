Die Regionale Planungsgemeinschaft Harz wollte die Fläche nahe dem Sangerhäuser Ortsteil Riestedt als Baugebiet für Windräder ausweisen. Warum es dazu jetzt nicht mehr kommen dürfte.

Ein mögliches Windkraftgebiet bei Riestedt ist vom Tisch

Windräder vorm Horizont - für Riestedt steht das nicht mehr zur Debatte.

Riestedt/MZ. - „Das von Bürgern und Stadt abgelehnte Windgebiet im Raum Sangerhausen ist vom Tisch.“ Mit dieser Mitteilung dürfte André Schröder (CDU), Landrat von Mansfeld-Südharz, bei vielen Riestedtern für Erleichterung sorgen. Denn die Aussicht, dass nah an ihrem Ort hohe Windkraftanlagen gebaut werden könnten, war bei ihnen auf deutlichen Widerstand gestoßen.