weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Nach deutlichem Widerstand: Ein mögliches Windkraftgebiet bei Riestedt ist vom Tisch

Nach deutlichem Widerstand Ein mögliches Windkraftgebiet bei Riestedt ist vom Tisch

Die Regionale Planungsgemeinschaft Harz wollte die Fläche nahe dem Sangerhäuser Ortsteil Riestedt als Baugebiet für Windräder ausweisen. Warum es dazu jetzt nicht mehr kommen dürfte.

Von Grit Pommer 21.01.2026, 10:56
Windräder vorm Horizont - für Riestedt steht das nicht mehr zur Debatte.
Windräder vorm Horizont - für Riestedt steht das nicht mehr zur Debatte. Foto: Maik Schumann

Riestedt/MZ. - „Das von Bürgern und Stadt abgelehnte Windgebiet im Raum Sangerhausen ist vom Tisch.“ Mit dieser Mitteilung dürfte André Schröder (CDU), Landrat von Mansfeld-Südharz, bei vielen Riestedtern für Erleichterung sorgen. Denn die Aussicht, dass nah an ihrem Ort hohe Windkraftanlagen gebaut werden könnten, war bei ihnen auf deutlichen Widerstand gestoßen.