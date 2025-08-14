Eltern und Lehrer zeigen sich entsetzt, dass die Nachterstedter Grundschüler in einem halben Jahr vielleicht nach Gatersleben ziehen sollen. Die Stadt Seeland stellt sich den Fragen und Bedenken.

Verwaltung und Eltern im Gespräch: Wie weiter mit der Grundschule Nachterstedt?

Noch ein halbes Jahr sollen die Kinder in der Nachterstedter Grundschule unterrichtet werden.

Seeland/MZ - Die Ankündigung, dass die Nachterstedter Grundschule in einem halben Jahr geschlossen nach Gatersleben ziehen könnte, hat Wellen geschlagen. Viele Eltern und Mitarbeiter der Einrichtung sind aufgebracht. Der riesige Saal des Nachterstedter Dorfgemeinschaftshauses, in dem es am Dienstagabend eine erste öffentliche Informationsrunde dazu gab, ist deshalb gut gefüllt. Zu hören sind rührende Statements, Vorschläge und auch Vorwürfe werden laut.