Der Freibadförderverein und die Stadt Alsleben freuen sich am Samstag auf viele Gäste. Diese erwartet ein buntes Programm.

Hier gibt es Spaß am und im Becken

Badespaß im Schwimmbad Alsleben hatten auch Michelle und ihr kleiner Bruder Jos.

Alsleben/MZ. - Bessere Wetteraussichten für das Wochenende hätten sich die Organisatoren des Schwimmbadfestes in Alsleben kaum wünschen können: Es sollen zwar keine Temperaturen mehr von über 30 Grad Celsius erreicht werden, aber warm und sonnig soll es trotzdem bleiben. Der Förderverein des Freibads und die Stadt Alsleben laden am Samstag, 16. August, ab 14.30 Uhr ins Freibad ein.