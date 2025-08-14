weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wieder Feuerwehreinsatz: Erneut schwarze Rauchwolken an der B 180: Ascherslebener Wehr hat Flächenbrand schnell unter Kontrolle

Am Donnerstagnachmittag hat es erneut nahe der A 36 zwischen Aschersleben und Winningen gebrannt.

Von Frank Gehrmann Aktualisiert: 14.08.2025, 17:12
An der B 180 in Richtung Winningen ist es nahe der Autobanhn 36 erneut zu einem Flächenbrand gekommen.
Aschersleben/MZ - Erneut wurde die Ascherslebener Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Flächenbrand an die B 180 in Richtung Winningen alarmiert. Gegen 14.45 Uhr stiegen nahe der Autobahnauffahrt an der A 36 in Richtung Quedlinburg schwarze Rauchschwaden auf.