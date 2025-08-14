Wieder Feuerwehreinsatz Erneut schwarze Rauchwolken an der B 180: Ascherslebener Wehr hat Flächenbrand schnell unter Kontrolle
Am Donnerstagnachmittag hat es erneut nahe der A 36 zwischen Aschersleben und Winningen gebrannt.
Aktualisiert: 14.08.2025, 17:12
Aschersleben/MZ - Erneut wurde die Ascherslebener Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Flächenbrand an die B 180 in Richtung Winningen alarmiert. Gegen 14.45 Uhr stiegen nahe der Autobahnauffahrt an der A 36 in Richtung Quedlinburg schwarze Rauchschwaden auf.