Lutz Schmidt erhielt anlässlich des 100. Geburtstag seines Heimatvereins TSV Preußlitz die Goldene Ehrennadel des FSA. Wie lange er Mitglied ist und weshalb er mit 57 Jahren Referee wurde.

Das Herz von Lutz Schmidt schlägt für Preußlitz und den TSV

Lutz Schmidt wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Preußlitz/MZ. - Knapp über 500 Einwohner leben in Preußlitz und den Nachbargemeinden Leau und Plömnitz. Knapp 140 von ihnen sind Mitglieder beim TSV Preußlitz, darunter auch die Urgesteine Willi Schmidt, Rudi Schütze und Werner Hussak.