weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Ehrennadel als Auszeichnung: Das Herz von Lutz Schmidt schlägt für Preußlitz und den TSV

Ehrennadel als Auszeichnung Das Herz von Lutz Schmidt schlägt für Preußlitz und den TSV

Lutz Schmidt erhielt anlässlich des 100. Geburtstag seines Heimatvereins TSV Preußlitz die Goldene Ehrennadel des FSA. Wie lange er Mitglied ist und weshalb er mit 57 Jahren Referee wurde.

Von Carsten Roloff 13.08.2025, 06:09
Lutz Schmidt wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.
Lutz Schmidt wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Preußlitz/MZ. - Knapp über 500 Einwohner leben in Preußlitz und den Nachbargemeinden Leau und Plömnitz. Knapp 140 von ihnen sind Mitglieder beim TSV Preußlitz, darunter auch die Urgesteine Willi Schmidt, Rudi Schütze und Werner Hussak.