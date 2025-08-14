Auch in diesem Jahr gibt es im Tierheim Aschersleben wieder einen Tag der offenen Tür. Was alles geplant ist.

Aschersleben/MZ - Am Sonntag, 7. September, öffnet das Tierheim Aschersleben von 13 bis 16 Uhr seine Türen für alle Tierfreunde. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Nachmittag in der Valentina-Tereschkowa-Straße 50 freuen – und dabei gleichzeitig Gutes tun, heißt es in einer Ankündigung vom Tierschutzverein Aschersleben.

Auf dem Programm stehen zum Tag der offenen Tür Führungen durchs Tierheim, bei denen Interessierte einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen können. Außerdem wird es einen Flohmarkt für Tierfreunde, Kuchen sowie herzhafte Speisen vom Grill geben.

Spaß und Spenden

Für die jüngsten Gäste sorgt Kinderschminken für Spaß und wer sich über Patenschaften informieren möchte, erhält vor Ort alle wichtigen Details.

Und es gebe beim Besuch eine einfache Möglichkeit, den tierischen Bewohnern eine Freude zu bereiten, heißt vom Tierschutzverein weiter. Das Tierheim bittet alle Gäste, wenn möglich, Nassfutter oder Katzenstreu als Spende mitzubringen. Die Schützlinge würden sich besonders über diese Unterstützung freuen.

Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür gibt es auf Instagram unter @tierheim_aschersleben.