Der Tourismusverband des Landes hat Einrichtungen in Aschersleben auf ihre Barrierefreiheit überprüft und zertifiziert. Die Urkunden gelten jeweils für drei Jahre.

Die Herrenbreite in Aschersleben ist erneut als barrierefreies Areal zertifiziert worden.

Aschersleben/MZ - Die Stadt Aschersleben und die Aschersleber Kulturanstalt (Aka) haben es nun schwarz auf weiß: Das Rathaus und die Parks und Gärten haben ihr Gütesiegel als barrierefreie Einrichtungen im Rahmen des Projekts „Reisen für Alle“ verteidigt. Die Urkunden dazu gab es am Dienstag aus den Händen von Martin Schulze, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt. Drei Jahre lang, bis zum April bzw. Juni 2028, dürfen die Parks und Gärten sowie das Rathaus die Auszeichnung „Barrierefrei geprüft“ und die dazugehörigen Piktogramme führen.