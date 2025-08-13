Nicht nur im Wasser ist es bei den hohen Temperaturen gut auszuhalten. Und warum es am Gymnasium kein „hitzefrei“, sondern verkürzten Unterricht gibt.

Wo Bernburger bei der Hitze Abkühlung finden

BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka freut sich über Temperaturen von 35 Grad und ein volles Erlebnisbad.

Bernburg/MZ. - Immer wieder blickt Thomas Gruschka am Mittwoch auf das Thermometer und kann fast stündlich beobachten, wie die Temperaturen nach oben klettern, was der Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH (BFG) zufrieden registriert. Am Ende sind es 35 Grad Celsius.