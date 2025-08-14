Der Eisenbahnsportverein Merseburg hofft auf viele Gäste zum Jubiläum. Warum der ESV keinen Nachwuchs hat und welches Problem der Vereinschef noch lösen musste.

Drei Tage Party in Merseburg zum 75. der Eisenbahner

Sandy Franke, René Schumann und Kai Schmidt (v.l.), der Torhüter der Männermannschaft, freuen sich auf das Wochenende.

Merseburg/MZ. - „Wir sind hier der kleinste Verein“, sagt René Schumann, der Vorsitzende des Eisenbahnsportvereins (ESV) Merseburg, und meint damit: der kleinste Fußballverein in Merseburg mit (vermutlich) den wenigsten Sponsoren und einem Nachwuchsproblem.