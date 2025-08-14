weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Sport in Merseburg: Drei Tage Party in Merseburg zum 75. der Eisenbahner

EIL
Kind im Hohenweidener See vermisst: Feuerwehr in Schkopau im Großeinsatz
Kind im Hohenweidener See vermisst: Feuerwehr in Schkopau im Großeinsatz

Sport in Merseburg Drei Tage Party in Merseburg zum 75. der Eisenbahner

Der Eisenbahnsportverein Merseburg hofft auf viele Gäste zum Jubiläum. Warum der ESV keinen Nachwuchs hat und welches Problem der Vereinschef noch lösen musste.

Von Undine Freyberg 14.08.2025, 19:00
Sandy Franke, René Schumann und Kai Schmidt (v.l.), der Torhüter der Männermannschaft, freuen sich auf das Wochenende.
Sandy Franke, René Schumann und Kai Schmidt (v.l.), der Torhüter der Männermannschaft, freuen sich auf das Wochenende. (Foto: Undine Freyberg)

Merseburg/MZ. - „Wir sind hier der kleinste Verein“, sagt René Schumann, der Vorsitzende des Eisenbahnsportvereins (ESV) Merseburg, und meint damit: der kleinste Fußballverein in Merseburg mit (vermutlich) den wenigsten Sponsoren und einem Nachwuchsproblem.