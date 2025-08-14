Kind im Hohenweidener See vermisst: Feuerwehr in Schkopau im Großeinsatz

Am Hohenweidener See in Schkopau läuft am Donnerstagabend ein Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Kind gilt als vermisst. Was bisher bekannt ist.

Schkopau/MZ – In der Gemeinde Schkopau bei Halle (Saale) ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen, nachdem ein Kind im Hohenweidener See als vermisst gemeldet wurde.

Laut Polizeisprecherin Antje Hoppen gibt es Hinweise darauf, dass sich ein Kind in einer Notlage befinden könnte. „Wir prüfen das gerade gemeinsam mit der Feuerwehr vor Ort.“

Feuerwehreinsatz in Schkopau: Kind im Hohenweidener See vermisst

Die Feuerwehr sucht den See momentan mit zwei Booten ab, auch eine Drohne kommt zum Einsatz. Die Polizei hat den entsprechenden Abschnitt am See geräumt. Badegäste mussten den Bereich verlassen und für die Einsatzkräfte freihalten.

Bei der Suche nach einem vermissten Kind im Hohenweidener See kommt auch eine Drohne zum Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Nach Angaben des Einsatzleiters vor Ort soll ein Kind im Wasser laut Zeugenaussagen mehrfach um Hilfe geschrien haben und sei anschließend untergegangen. Noch ist unklar, wo das Kind ist. Eltern, die ein Kind vermissen, seien nicht vor Ort.