Neue Nutzung der Lungenklinik Ballenstedt Medizinische Versorgung in Sachsen-Anhalt: Ballenstedt geht ganz neue Wege

Die Gebäude der seit Ende 2023 geschlossenen Lungenklinik Ballenstedt bekommen eine Zukunft: Zehn Millionen Euro fließen in ein neues Gesundheitsprojekt mit Facharztpraxen, Tagespflege, betreutem Wohnen und medizinischen Dienstleistern.

Von Rita Kunze 14.08.2025, 19:00
Sozialministerin Petra Grimm-Benne übergibt in Ballenstedt einen Fördermittelbescheid für den Umbau der ehemaligen Lungenklinik: Hier entstehen das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum Sachsen-Anhalts und das Diakoniezentrum Ballenstedt. Foto: Kunze

Ballenstedt/MZ. - Das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Sachsen-Anhalts entsteht in Ballenstedt: In der ehemaligen Lungenklinik werden sich mehrere Fachärzte ansiedeln. Darüber hinaus richtet die Evangelische Stiftung Neinstedt als Eigentümerin des Gebäudes hier das Diakoniezentrum Ballenstedt ein, in dem beispielsweise Tagespflege und -förderung, betreutes Wohnen und Hospiz untergebracht sind.