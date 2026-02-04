Die Steinecke-Filiale am Marktplatz in Köthen reagiert auf die höhere Nachfrage seit der Schließung der Schäfers-Filiale in der Halleschen Straße.

Höhere Nachfrage nach Schäfers-Rückzug: Steinecke am Marktplatz in Köthen erweitert seine Öffnungszeiten

Seit 2001 hat Steinecke eine Filiale am Marktplatz in Köthen.

Köthen/MZ/sgr - Mit Schäfers hat sich im Dezember nach Rödel und Schernekau in Köthen eine weitere Bäckerei-Filiale aus der Innenstadt zurückgezogen. Damit bleiben im Stadtkern im Moment zwei Geschäfte für Backwaren übrig: Steinecke und Lantzsch. Ist dort jetzt mehr los?