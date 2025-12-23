Viele Kunden standen am Montag ratlos vor der „Schäfers“-Filiale in der Halleschen Straße in Köthen. Warum die Bäckerei seit Samstag dicht ist, ist unklar. Noch ein anderer Räumungsverkauf beschäftigt die Köthener.

Seit Samstag, 20. Dezember, ist die Filiale der Bäckerei Schäfers in der Halleschen Straße 12 in Köthen geschlossen – und das ohne Vorankündigung.

Köthen/MZ. - Die Theken sind leer, Tische und Stühle verräumt und in den Räumen alle Lichter aus. Wer am Montagvormittag in der Bäckerei „Schäfers“ in der Halleschen Straße 12 in Köthen Brot und Brötchen kaufen oder einen Kaffee trinken wollte, stand vor verschlossenen Türen. Ein Schild an der Fensterscheibe verrät, dass die Filiale geschlossen hat. Seit Samstag soll es dort bereits hängen. Doch viele Passanten bekommen das erst zum Start der Weihnachtswoche mit. Die Nachricht lässt die Kundschaft ratlos zurück.