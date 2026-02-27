Landtagswahl Sachsen-Anhalt PdF-FBM will mit ehemaligem Betriebsrat Silvio Jacob in den Landtag einziehen
Die Partei PdF-FBM, die aus der Partei des Fortschritts und den Freien Bürgern Mitteldeutschland besteht, hat ihre Kandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt. Spitzenkandidat ist der ehemalige Romonta-Betriebsrat Silvio Jacob aus Großörner.
Mansfeld/MZ - Bei der Landtagswahl am 26. September 2026 wird auch die Partei PdF-FBM eigene Kandidaten ins Rennen schicken. Die Kandidaten kommen dabei zum großen Teil aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz.