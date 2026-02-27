weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Landtagswahl Sachsen-Anhalt: PdF-FBM will mit ehemaligem Betriebsrat Silvio Jacob in den Landtag einziehen

Landtagswahl Sachsen-Anhalt PdF-FBM will mit ehemaligem Betriebsrat Silvio Jacob in den Landtag einziehen

Die Partei PdF-FBM, die aus der Partei des Fortschritts und den Freien Bürgern Mitteldeutschland besteht, hat ihre Kandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt. Spitzenkandidat ist der ehemalige Romonta-Betriebsrat Silvio Jacob aus Großörner.

Von Joel Stubert 27.02.2026, 09:30
Die PdF-FBM hat ihre Kandidaten für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt bekanntgegeben.
Die PdF-FBM hat ihre Kandidaten für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt bekanntgegeben. (Foto: Lea Albert/dpa)

Mansfeld/MZ - Bei der Landtagswahl am 26. September 2026 wird auch die Partei PdF-FBM eigene Kandidaten ins Rennen schicken. Die Kandidaten kommen dabei zum großen Teil aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz.