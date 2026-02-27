weather heiter
Ab Ende 2026 Warum Wittenberg die S-Bahn-Direktverbindung nach Leipzig verliert

Im kommenden Bahnfahrplan fällt die Direktverbindung nach Leipzig weg. Das ärgert Pendler und Politiker im Landkreis Wittenberg. Dabei ist die Auslastung gut: Was die Gründe sind.

Von Julius Jasper Topp Aktualisiert: 27.02.2026, 10:44
Am Wittenberger Hauptbahnhof fahren wechselnd S8 und S2 in Richtung Bitterfeld. Das könnte sich mit dem neuen Fahrplan ändern.
Am Wittenberger Hauptbahnhof fahren wechselnd S8 und S2 in Richtung Bitterfeld. Das könnte sich mit dem neuen Fahrplan ändern. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Der Entwurf für den neuen Bahnfahrplan im Landesnetz sorgt im Landkreis Wittenberg für Kopfschütteln. Denn: Die bisherige umsteigefreie Verbindung mit der S-Bahnlinie 2 nach Leipzig soll entfallen.