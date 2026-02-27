Ab Ende 2026 Warum Wittenberg die S-Bahn-Direktverbindung nach Leipzig verliert
Im kommenden Bahnfahrplan fällt die Direktverbindung nach Leipzig weg. Das ärgert Pendler und Politiker im Landkreis Wittenberg. Dabei ist die Auslastung gut: Was die Gründe sind.
Aktualisiert: 27.02.2026, 10:44
Wittenberg/MZ. - Der Entwurf für den neuen Bahnfahrplan im Landesnetz sorgt im Landkreis Wittenberg für Kopfschütteln. Denn: Die bisherige umsteigefreie Verbindung mit der S-Bahnlinie 2 nach Leipzig soll entfallen.