In der Kreisbibliothek in Aschersleben wird der Kreissieger des Vorlesewettbewerbs 2026 gekürt. Wie viele Teilnehmer es gab und wer gewonnen hat.

Beste Vorleser des Salzlandkreises treffen sich zum Wettstreit in Ascherslebener Bibliothek

Liubov Peterson vom Stephaneum liest aus Jules Vernes „Reise um die Erde in 80 Tagen“.

Aschersleben/MZ - Aufgeregtes Murmeln erfüllt am Mittwochnachmittag die Kapelle der Kreisbibliothek in Aschersleben, bevor es für etwa eine Stunde sehr ruhig wird und am Ende alle konzentriert immer nur einem lauschen: Die besten jungen Vorleser aus der Region haben sich hier versammelt, um aus ihren Reihen den diesjährigen Gewinner des Kreisvorlesewettbewerbs zu ermitteln.