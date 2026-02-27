Dessaus bedeutendstes Musikfestival Das 34. Kurt-Weill-Fest steht in den Startlöchern: Viele große Namen und kleine Perlen werden erwartet

Das 34. Kurt-Weill-Fest feiert am Freitag, 27. Februar, seinen Auftakt. Mit dabei sind Nils Landgren, Joja Wendt, Ben Becker, Giora Feidman und viele andere prominente Künstler. Bei den 74 Veranstaltungen bis 15. März können aber auch viele Nachwuchskünstler entdeckt werden. Wofür es noch Karten gibt.