Dessaus bedeutendstes Musikfestival Das 34. Kurt-Weill-Fest steht in den Startlöchern: Viele große Namen und kleine Perlen werden erwartet
Das 34. Kurt-Weill-Fest feiert am Freitag, 27. Februar, seinen Auftakt. Mit dabei sind Nils Landgren, Joja Wendt, Ben Becker, Giora Feidman und viele andere prominente Künstler. Bei den 74 Veranstaltungen bis 15. März können aber auch viele Nachwuchskünstler entdeckt werden. Wofür es noch Karten gibt.
27.02.2026, 14:00
Dessau/MZ. - Das 34. Kurt-Weill-Fest steht in den Startlöchern. Von Freitag, 27. Februar, bis 15. März wartet es unter dem Motto „In Bewegung“ mit 74 Veranstaltungen auf. Das Publikum kann an 21 Spielstätten rund 650 Künstlerinnen und Künstler erleben.