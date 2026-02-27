Havarie an Landesstraße 151 Böschung im Straßengraben eingebrochen - halbseitige Sperrung bei Polleben
Die L 151 ist seit kurzem am Ortseingang Polleben halbseitig gesperrt. Schmelzwasser hat dort einen Abbruch der Böschung im Straßengraben verursacht.
27.02.2026, 15:00
Polleben/MZ - Die Landesstraße 151 von Eisleben in Richtung Polleben ist seit einigen Tagen am Ortseingang Polleben halbseitig mit einer Ampelregelung gesperrt. Im Zuge von Bauarbeiten ist dort die Böschung im Straßengraben teilweise eingebrochen.