Die L 151 ist seit kurzem am Ortseingang Polleben halbseitig gesperrt. Schmelzwasser hat dort einen Abbruch der Böschung im Straßengraben verursacht.

Böschung im Straßengraben eingebrochen - halbseitige Sperrung bei Polleben

An der L 151 bei Polleben wird an der Sicherung des Straßengrabens gearbeitet.

Polleben/MZ - Die Landesstraße 151 von Eisleben in Richtung Polleben ist seit einigen Tagen am Ortseingang Polleben halbseitig mit einer Ampelregelung gesperrt. Im Zuge von Bauarbeiten ist dort die Böschung im Straßengraben teilweise eingebrochen.