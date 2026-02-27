weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Havarie an Landesstraße 151 Böschung im Straßengraben eingebrochen - halbseitige Sperrung bei Polleben

Die L 151 ist seit kurzem am Ortseingang Polleben halbseitig gesperrt. Schmelzwasser hat dort einen Abbruch der Böschung im Straßengraben verursacht.

Von Jörg Müller 27.02.2026, 15:00
An der L 151 bei Polleben wird an der Sicherung des Straßengrabens gearbeitet.
An der L 151 bei Polleben wird an der Sicherung des Straßengrabens gearbeitet. (Foto: Maik Schumann)

Polleben/MZ - Die Landesstraße 151 von Eisleben in Richtung Polleben ist seit einigen Tagen am Ortseingang Polleben halbseitig mit einer Ampelregelung gesperrt. Im Zuge von Bauarbeiten ist dort die Böschung im Straßengraben teilweise eingebrochen.