Autofahrer auf der A38 und der A9 müssen sich ab Montag auf massive Einschränkungen einstellen. Am Autobahnkreuz Rippachtal werden Überfahrten gesperrt, auch die Anschlussstelle Merseburg-Süd ist betroffen.

A38 und A9: Sperrungen ab Montag – das müssen Autofahrer wissen

Am Autobahnkreuz Rippachtal bei Lützen werden die Überfahrten von der A9 auf die A38 Richtung Leipzig bis Ende April gesperrt.

Leuna/Bad Dürrenberg/MZ. - Schon ab Montag, 2. März, geht es los: Am Autobahnkreuz Rippachtal werden die Überfahrten von der A9 aus beiden Fahrtrichtungen auf die A38 Richtung Leipzig gesperrt – voraussichtlich bis Ende April. Wer von der A9 kommt und Richtung Leipzig will, muss den Umweg über die Anschlussstelle Leuna nehmen.

Anschlussstelle Merseburg-Süd Montag und Dienstag gesperrt

Ebenfalls ab Montag, gegen 8 Uhr, bis Dienstag, gegen 18 Uhr, ist die Anschlussstelle Merseburg-Süd in Fahrtrichtung Göttingen komplett gesperrt.

Wer dort auffahren will, wird über die Richtungsfahrbahn Leipzig zur Anschlussstelle Leuna umgeleitet. Wer abfahren will, muss bis zur Anschlussstelle Merseburg-Nord weiterfahren.

Spurensperrungen auf A9 und A2

Auch auf den benachbarten Autobahnen wird es eng. Auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Bad Dürrenberg und der Rastanlage „Bachfurt“ kommt es in Fahrtrichtung Berlin von Montag, gegen 9 Uhr, bis Dienstag, 24. März, gegen 16 Uhr, zu Spurensperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen wegen Prüfarbeiten.

Auf der A2 zwischen der Anschlussstelle Marienborn und der Rastanlage „Lorkberg“ gibt es in Fahrtrichtung Berlin von Montag, gegen 9 Uhr, bis Mittwoch, gegen 12 Uhr, zeitweise Einschränkungen – auch hier wegen vorbereitender Maßnahmen zur Fahrbahninstandsetzung.

Nur zwei Spuren Richtung Leipzig – eine Richtung Göttingen

Hinter all den Sperrungen steckt ein Großprojekt: Die Autobahn GmbH des Bundes erneuert die Richtungsfahrbahn Leipzig auf rund 7,5 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Leuna und Leipzig-Südwest. Die Arbeiten sollen Anfang März beginnen und bis Dezember dauern. Die Kosten: rund 17,1 Millionen Euro.

Während der Bauzeit wird der Verkehr auf die Gegenfahrbahn umgelegt. In der sogenannten 3+0-Führung stehen dann zwei Spuren Richtung Leipzig und nur eine Spur Richtung Göttingen zur Verfügung. Am Autobahnkreuz Rippachtal gilt eine 3+1-Führung.

In der Hauptbauphase trifft es Pendler und Anwohner besonders: Sowohl die Anschlussstelle Lützen als auch die Rampe von der A9 aus Richtung Berlin auf die A38 Richtung Leipzig müssen vorübergehend gesperrt werden. Umleitungen führen über die Anschlussstelle Leipzig-Südwest und das Kreuz Rippachtal.

26 Jahre alte Fahrbahn hält der Belastung nicht mehr stand

Grund für die Großbaustelle ist laut Autobahn GmbH der Zustand der Fahrbahn: Nach 26 Jahren Liegezeit und einer konstant hohen Belastung von rund 17.000 Fahrzeugen pro Tag mit hohem Schwerlastanteil sei die Erneuerung nötig. Neben der Fahrbahndecke werden auch zwei Bauwerke instandgesetzt sowie Sicherheitsausstattung, Beschilderung und Markierung erneuert.

Die Anschlussstellen Leuna und Leipzig-Südwest selbst sind nicht betroffen. Bauvorbereitende Arbeiten seien bereits 2024 abgeschlossen worden, aktuell liefen Gehölzschnitt und die Erneuerung von Wildschutzzäunen.